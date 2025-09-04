Spalletti è a spasso, l’ex allenatore scudettato del Napoli potrebbe andare in Turchia

PUBBLICITÀ

L’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti è stato cercato dal Fenerbache nelle ultime ore per il post Jose Mourinho.

L’interesse del Fenerbache

Il club turco sta cercando un profilo d’esperienza per guidare la squadra per il dopo Mourinho. Lo Special One è stato sollevato dall’incarico a seguito della mancata qualificazione alla prossima Champions League. La sconfitta con il Benfica durante i preliminari è stata fatale per l’allenatore portoghese che portò il triplete all’Inter nella sua esperienza italiana.

PUBBLICITÀ

Secondo SportMediaset il tecnico toscano è sul taccuino del Fenerbache, assieme a l’ex Milan Sergio Conceicao.

Dopo l’addio al ruolo di CT dell’Italia di Spalletti a seguito di una non felicissima esperienza, il tecnico potrebbe ripartire dalla Turchia.

Il passato al Napoli

Il Fenerbache sta puntando fortemente l’allenatore che ha riportato lo scudetto a Napoli che mancava da 33 anni. La stagione 2022/2023 è stata leggendaria per la tifoseria azzurra, che grazie alle idee di Spalletti si è ritrovata in cima alla classifica. Cosa che non succedeva dagli anni 90.

Assieme ai dribbling di Kvaratskhelia e i goal di Osimhen, il Napoli si è ricucito in petto lo scudetto.

Oggi Luciano Spalletti è senza impiego, reduce dalla fine dell’esperienza come CT dell’Italia. Dopo le sconfitte con la nazionale italiana, l’allenatore toscano ha deciso di allontanarsi da quel ruolo.

La destinazione sembra quella del Fenerbache. I turchi devono ricominciare da top club nel loro campionato, le prestazioni sotto la guida di Jose Mourinho non hanno convinto la società che ha deciso di non proseguire con l’allenatore portoghese. L’obiettivo era quello di superare almeno le fasi preliminari della Champions League per mantenere il blasone del club, obiettivo non raggiunto da Mou che è stato sollevato dall’incarico.

L’altra idea del Fenerbache sarebbe Sergio Conceicao, il tecnico (anche lui portoghese) è reduce dall’esperienza al Milan e potrebbe rilanciarsi ripartendo dalla Turchia.