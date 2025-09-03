Koulibaly ironico sul suo allenatore Simone Inzaghi: “Non l’ho consolato per lo scudetto perso col Napoli”

PUBBLICITÀ

L’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly si è espresso sul suo nuovo allenatore arrivato dopo lo scudetto del Napoli. Il centrale senegalese Kalidou Koulibaly ha presentato i suoi progetti umanitari per sostenere il suo paese natale. L’ex difensore del Napoli (come si può leggere su Repubblica) ha spiegato come ha intenzione di migliorare la situazione in Senegal attraverso il calcio e non solo.

Kalidou ha speso delle parole anche per il suo nuovo tecnico, Simone Inzaghi che l’anno scorso ha perso (oltre a Coppa Italia e Champions League) anche lo scudetto ‘contro’ il Napoli. Koulibaly non sembra aver consolato il suo allenatore, bensì ha ricordato il suo passato a Napoli osannando la stagione dei ragazzi di Mister Conte

“Un grande allenatore (Inzaghi), averlo con noi è una cosa molto positiva, ha giocato due finali di Champions League. Ci sta aiutando con la sua esperienza, ha uno staff di alto livello. Con lui posso parlare nello spogliatoio in italiano. Abbiamo molto rispetto reciproco. Sa bene che tifo per il Napoli e non l’ho consolato per lo scudetto perso”.

Parole ironiche ma non del tutto di Koulibaly che ricorda benissimo il periodo con la squadra che lo ha lanciato nel panorama mondiale

L’esperienza a Napoli

Kalidou arriva a Napoli nel 2014 dal Genk, squadra belga. Con la casacca azzurra disputerà 8 stagioni per poi unirsi agli inglesi del Chelsea. Con i Blues solamente un anno prima di approdare alla sua attuale squadra araba, l’Al-Hilal.

Nella stagione 2017/2018 Koulibaly è la colonna portante della difesa del Napoli che racimola ben 91 punti in Serie A, senza però riuscire a vincere lo scudetto.

Prestazioni da top player di Koulibaly sia in campionato che in Europa, dove si è consacrato tra i migliori interpreti nel suo ruolo.

Oggi KK non rinnega le sue esperienze passate e tifa ancora per il Napoli.