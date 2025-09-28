PUBBLICITÀ
Sparatoria a Pozzuoli, padre e figli hanno rischiato di morire per sedare una lite familiare

Il violento episodio di ieri sera a Pozzuoli, potrebbe avere radici in una lite familiare degenerata. Padre e figlio, rispettivamente di 60 e 31 anni, sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco in via Tranvai, strada che si affaccia sul lungomare puteolano, vicino al Tunnel Tranvai.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, i due uomini sarebbero intervenuti per sedare un alterco tra coniugi, trovandosi così coinvolti nel conflitto. Il padre è stato colpito all’addome e ha subito un intervento chirurgico, mentre il figlio è rimasto ferito alla gamba, senza però riportare gravi lesioni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati al locale ospedale Santa Maria delle Grazie.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico del commissariato di Pozzuoli hanno effettuato rilievi e testimonianze sul posto, concentrandosi sulle circostanze che hanno portato all’aggressione. Le indagini mirano a identificare il responsabile o i responsabili e a chiarire il movente preciso, con particolare attenzione al contesto familiare da cui sembra essere scaturita la violenza.

Il caso evidenzia come i conflitti domestici, quando degenerano, possano avere conseguenze gravi anche per chi cerca di intervenire, e sottolinea la necessità di un approfondimento sulle dinamiche alla base di questi episodi di violenza.

