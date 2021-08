Occupavano 2 spiagge libere ad Ischia, sequestrati ombrelloni e sdraio

Ieri mattina il personale del Comando Polizia Municipale e della Guardia Costiera di Forio, coordinato dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, eseguiva un’attività di controllo inerente il fenomeno dell’occupazione di tratti di spiaggia libera. L’attività persegue la finalità di restituire al pubblico uso tratti di demanio abusivamente occupati. Ciò

per i militari della Guardia Costiera costituisce uno dei diversi interventi pianificati in ambito regionale dalla Direzione Marittima della Campania sulla scorta dell’analisi preventiva delle criticità che possono più frequentemente caratterizzare aree e località.

SEQUESTRO SULLE SPIAGGE DI ISCHIA

L’operazione partiva alle prime ore dell’alba ed conduceva i militari su tutto il litorale comunale, tra cui le spiagge della “Chiaia” e “Citara”. Lì sono state rinvenute diverse attrezzature da spiaggia. Sequestrato tutto il materiale a seguito dell’accertamento delle violazioni all’ordinanza balneare n. 104/2020 e alle norme che regolano il corretto utilizzo del demanio marittimo, ed è ora custodito nei depositi comunali. Una persona deferita all’Autorità Giudiziaria per violazione dei sigilli in quanto, in località “Cava dell’isola” utilizzava diverse attrezzature già oggetto di precedente sequestro.