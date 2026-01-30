PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato di Caserta ha dato esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un uomo di Casal di Principe, in seguito ad una procedura d’urgenza di attivazione di “Codice Rosso”, avviata da una denuncia di una docente.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe, in seguito all’emissione del provvedimento di carcerazione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, hanno rintracciato l’uomo nella sua abitazione.

PUBBLICITÀ

Stalking all’insegnante a Casal di Principe, arrestato l’ex compagno

L’esecuzione della misura cautelare si è resa necessaria per le condotte persecutorie poste in essere dall’uomo, a partire da settembre 2025, momento in cui si è interrotta la relazione tra i due. La situazione è successivamente peggiorata con il verificarsi di gravi episodi di violenza, tra cui un tentativo di aggressione presso una stazione di servizio e, da ultimo, un’aggressione fisica avvenuta il 3 gennaio 2026 all’interno di un bar, dove l’uomo ha colpito più volte la vittima al volto.

Sulla base del grave quadro indiziario e del perdurante stato di ansia in cui versava la donna, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare della carcerazione per prevenire ulteriori rischi per l’incolumità della donna.

Al termine dell’attività investigativa il giovane è stato rintracciato presso il suo domicilio e, dopo le formalità di rito, sottoposto alla misura cautelare in carcere presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.