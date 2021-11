Stella non ce l’ha fatta, la 21enne deceduta in ospedale: grave i due amici

È decedutala 21enne, trasportata ieri in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale dell’Aquila dopo essere stata soccorsa. Si tratta di Stella Luciani, 21enne originaria di Marana di Montereale. La ragazza, insieme a due amici, era rimasta coinvolta nel brutto incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, sulla Superstrada che conduce a Bazzano.

L’auto, che procedeva in direzione Bazzano, si è cappottata ed è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere i giovani. Le condizioni della giovane sono apparse serie fin da subito. La ragazza è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, purtroppo però non è servito. Questa notte la 21enne è deceduta. Con lei sull’auto viaggiavano due amici. L.M, di 18 anni, originario di Roma e M.M. 22enne originario di Como. I due sono riusciti a uscire autonomamente dall’automobile ribaltata.

La ragazza era arrivata in ospedale in gravissime condizioni ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Inutile è stato il disperato tentativo di salvarle la vita: troppo gravi i traumi riportati. Nell’incidente non sono state altre auto. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto. La giovanissima è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco ed è stata subito trasportata in ospedale dal 118. Per l’intero pomeriggio, fino alle ore 17, il traffico è rimasto bloccato lungo la superstrada, per consentire le operazioni di soccorso dei feriti e messa in sicurezza della carreggiata, oltre che per fare i rilievi per stabilire le cause del grave incidente.