Chi è Stephanie Matto, l’influencer diventata ricca vendendo barattoli dei propri peti

Circa 50 mila euro a settimana. Come? Grazie alle proprie flatulenze. È la storia di Stephanie Matto, una showgirl e influencer seguita da 278mila persone su Instagram. Come raccontato da lei stessa, la ragazza vende i propri effluvi in barattolini, a 1300 euro ciascuno. “Che settimana pazzesca è stata. Prima di tutto, grazie per tutti gli ordini, le domande, il supporto e l’amore!”, ha detto sui social di recente.

Si legge infatti: “Piuttosto bizzarra la trovata di Stephanie Matto, starlette televisiva di un noto reality show americano, 90 Days Fiancé, per guadagnare molti soldi. La giovane, dalle curve sinuose e super sexy, ha cominciato a vendere ai follower i suoi peti in vasetti, a 1.300 dollari ciascuno“. Esatto, proprio quello che avete letto: la bionda propone i suoi peti in vasetti che costano la bellezza di 1.300 dollari l’uno.

Stephanie Matto ed i peti

E ancora, aggiunge Il Mattino: “Ora, la prorompente influencer è arrivata a guadagnare fino a 60mila dollari a settimana e diventando una vera e propria celebrità di flatulenze. ‘Che settimana pazzesca è stata. Prima di tutto, grazie per tutti gli ordini, le domande, il supporto e l’amore!‘ ha scritto sul suo profilo Instagram, condividendo un video nel quale mostrava i barattoli di peti in vendita e ringraziando tutti coloro che li avevano ordinati e acquistati”. Strano, ma vero. E soprattutto puzzolente…

Le richieste si susseguono senza sosta, per questo Stephanie è solita prediligere cibi che causano meteorismo, dunque iper-proteici e fagioli. Ma attenzione, Tmz rivela infatti che la ragazza ha rischiato di andare in ospedale per un eccesso consumo di barrette di fibre. E non è la sola a fare qualcosa del genere.

Qualche mese fa, il DailyMail aveva raccontato la storia di Emma Martin (è uno pseudonimo che utilizza sui social), una signora di 48 anni che guadagna pubblicando video in cui emette rumorose flatulenze. Tutto grazie ai filmati pubblicati su Only Fans ma anche inviati in privato al costo di 7 dollari al minuto.

