La Dea Bendata fa il regalo di Natale al Casertano, vinti un milione di euro al Lotto

Sarà un Natale fortunato quello del giocatore fortunato di Carinola, che ha incassato con una schedina di un euro la cifra di un milione di euro. Per l’esattezza, si tratta del 197° vincitore del concorso Lotto.

La giocata è stata effettuata in una ricevitoria dell’Appia, nella frazione Casale di Carinola. Al momento l’identità del fortunato giocatore non è ancora nota. “Speriamo che si tratti di un nostro concittadino – confessa la sindaca Giuseppina Di Biasio – Magari una persona che ne aveva davvero bisogno e che ora potrà trascorrere un Natale sereno”.

Terno e quaterna da paura, vincite da 270mila euro al Lotto ad Afragola e Cellole [Articolo del primo dicembre 2021]

Il Lotto premia la Campania: nel concorso del 30 novembre, come riporta Agipronews, in regione registrate vincite per 268.500 euro. La più importante ha premiato un giocatore di Cellole, in provincia di Caserta: una vincita da 254.250 euro grazie a una giocata di quattro numeri sulla ruota di Napoli. Ad Afragola, in provincia, di Napoli, un fortunato giocatore è invece riuscito a portare a casa un premio da 14.250 euro, ancora sulla ruota partenopea. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di 1,03 miliardi da inizio anno