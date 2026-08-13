Storia a lieto fine a Napoli, ritrovata la soccorritrice che salvò Pasquale dopo un grave incidente stradale

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Dopo mesi di ricerche, il desiderio di Pasquale è finalmente diventato realtà. È stata infatti rintracciata la giovane che il 27 aprile 2025, subito dopo il grave incidente stradale, prestò i primi soccorsi al ragazzo, eseguendo quelle manovre salvavita che si rivelarono decisive.

Pasquale, rimasto gravemente ferito nello schianto e oggi costretto su una sedia a rotelle, sta affrontando un lungo e delicato percorso di riabilitazione. In questi mesi, però, ha continuato a custodire un desiderio semplice ma profondissimo: poter incontrare e riabbracciare la ragazza che quel giorno gli ha prestato soccorso, rimanendogli accanto nel momento più drammatico.

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All’inizio, le informazioni sulla giovane erano poche e frammentarie. Ma la richiesta di aiuto, rilanciata attraverso i social e dai media, ha progressivamente raggiunto sempre più persone, permettendo alla famiglia di ricostruire la vicenda e arrivare finalmente a lei.

A confermare la fine delle ricerche è stata la sorella di Pasquale, che ha voluto ringraziare pubblicamente chi ha contribuito alla ricerca. In un messaggio rivolto al parlamentare che aveva sostenuto l’appello, ha scritto: «Ciao Francesco, sono la sorella di Pasquale in merito all’incidente avvenuto il 27 aprile 2025. Volevo dirti che grazie al tuo aiuto siamo riuscite ad arrivare alla ragazza che gli ha prestato soccorso. Grazie infinitamente, grazie per tutto quello che fai per Napoli e grazie a tutti per aver condiviso».

Una storia che si chiude con una notizia attesa da mesi e che racconta, ancora una volta, quanto la condivisione possa diventare uno strumento concreto per aiutare chi è alla ricerca di una persona.

Ora, dopo il lungo percorso fatto di terapie, speranze e attese, per Pasquale si apre finalmente la possibilità di realizzare quel momento che ha immaginato tante volte: guardare negli occhi, ringraziare e stringere in un abbraccio la donna che quel giorno, con coraggio e prontezza, contribuì a salvargli la vita.