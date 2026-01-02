Strage di Capodanno, italiani dispersi e le vittime dell’incendio

PUBBLICITÀ

Sono ore di angoscia per decine di famiglie italiane che, dalle prime ore della mattina di Capodanno, hanno preso d’assalto il centralino del ministero degli Esteri e i numeri dell’Unità di crisi della Farnesina. In molti non riescono a mettersi in contatto con i propri cari, in vacanza a Crans-Montana, dove un incendio divampato all’interno di un locale ha provocato numerose vittime, molte delle quali italiane.

Il bilancio definitivo non è ancora stato chiarito e l’identificazione delle persone coinvolte risulta complessa. Tra le persone disperse figurano anche quattro minorenni di 15 anni: A.O.G. B., R.M., C.C. e G.T.

Tra i maggiorenni di cui non si hanno notizie ci sono Lisa Pieropan (26 anni), Giovanni Raggini (27), Juliette Doronzo (25), Linda Cavallaro (21), Alessandra Galli Demin (54) e Giuliano Biasini.

Le autorità non escludono che alcune delle persone attualmente irreperibili possano rientrare tra le vittime dell’incendio, ma ogni conferma ufficiale è rinviata al completamento delle procedure di riconoscimento.

Nel frattempo resta altissima la tensione tra i familiari, molti dei quali attendono notizie direttamente sul posto o attraverso i canali consolari attivati d’urgenza dalla Farnesina.