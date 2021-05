Paura, nella giornata di ieri a Giugliano dove una studentessa di 15anni è precipitata dal balcone della propria abitazione in Via Libero Bovio, nei pressi della villa comunale. La giovane di origini albanesi, iscritta al Liceo De Carlo di Giugliano, stava seguendo la lezione in Dad quando è accaduto il tragico incidente. Ad indagare sulla vicenda sono gli uomini della Polizia di Stato per chiarire l’esatta dinamica e far luce su cosa sia realmente successo. Per fortuna la giovane non è in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture su tutto il corpo.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi del 118