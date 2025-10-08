Studentessa stuprata in casa dal vicino: “Ha bussato chiedendo il latte”

PUBBLICITÀ

È riuscito a farsi aprire la porta del suo appartamento, con la scusa di avere un po’ di latte. Una volta entrato, l’ha aggredita nel soggiorno e violentata. La vittima è una studentessa di 19 anni, che abita a Pavia in un condominio vicino all’Università. Il suo aggressore, un giovane di 29 anni, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della Questura e si trova ora nel carcere di Torre del Gallo con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Il fatto è accaduto lunedì mattina, ma è stato reso noto solo martedì sera. Il 29enne è un vicino di casa della ragazza. La 19enne ieri mattina era sola nel suo appartamento: il fidanzato era andato via da poco.

Quando il vicino ha bussato alla sua porta, la giovane non si è preoccupata: in fondo si trattava di un volto conosciuto, che aveva incrociato più volte. Così quando le ha chiesto se poteva avere un po’ di latte, gli ha aperto senza problemi. Ma una volta entrato, il vicino ha fatto subito capire le sue intenzioni.

Le urla della ragazza hanno richiamato l’attenzione di una vicina, che ha subito chiamato i soccorsi. La polizia ha fermato il 29enne accusato della violenza. La giovane, in stato di choc, è stata condotta al Pronto soccorso dell’ospedale San Matteo, dove è stata curata per le ferite riportate e dimessa dopo alcune ore.