Supercar da 30 milioni scompare dopo la morte del proprietario, l’appello degli eredi

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
L’auto da collezione da 30 milioni di euro scompare e la famiglia del proprietario, che nel frattempo ha depositato una denuncia facendo nomi e cognomi, lancia un appello: “Preghiamo chiunque avesse informazioni sul veicolo, oppure lo avvistasse, a segnalarlo ai legali, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani di Napoli e l’avvocato Francesco Sacchetti di Milano”. È la storia – ora al centro di un’indagine della Procura di Milano – di un’Alfa Romeo 33 Stradale (solo 18 esemplari) appartenuta a un noto appassionato di auto da corsa.

Per decenni la vettura sarebbe rimasta custodita in un garage specializzato di un caro amico. Nella denuncia la famiglia del proprietario della costosa e rarissima automobile fa riferimento a pressioni costanti, telefonate e minacce di cause milionarie: gli eredi sostengono di essere stati spinti a firmare la cessione dell’auto in un clima di forti tensioni e paure e la moglie del proprietario, provata dal lutto e da gravi problemi di salute, racconta uno stato di estrema vulnerabilità.

Dopo la firma contestata, la supercar avrebbe cambiato rapidamente proprietario: una nuova società creata ad hoc, nella quale comparirebbe anche uno dei legali coinvolti nella vicenda. Poi il colpo di scena: l’auto sarebbe stata radiata ed esportata all’estero con denuncia di smarrimento targhe. Da quel momento, di fatto, sparisce dai radar italiani. I legali nella denuncia ipotizzano i reati di estorsione, falso e operazioni per rendere il bene irrintracciabile.

