E’ nelle acque italiane il superyacht Khailah, tutto placcato d’oro: il costo è da capogiro

E’ nelle acque italiane il superyacht Khailah. Dopo aver toccato l’isola d’Elba si è diretto verso Genova. Il Khalilah è lungo 49 metri, pesa 500 tonnellate ed è stato costruito nel 2015 nel cantiere americano Palmer-Johnson. Lo yacht naviga con la bandiera delle isole Marshall. Può ospitare a bordo fino a 11 ospiti in 5 camere, tra cui 2 master suite, 1 cabina Vip, 1 cabina doppia etc. È anche in grado di trasportare fino a 9 membri dell’equipaggio a bordo per garantire una rilassante esperienza da yacht di lusso. Dotato anche di spazi attrezzati per il tempo libero, il superyacht di lusso può essere noleggiato alla cifra di circa 266mila dollari a settimana.

Certo, parliamo di un gioiello del mare, primo della serie Supersport 48M del cantiere americano, realizzato in fibra di carbonio e alluminio, 490 tonnellate di peso complessivo. La motorizzazione gli consente di raggiungere la velocità massima di 26 nodi con una crociera di 18, ospitando fino a 12 persone in 5 cabine, oltre a 9 membri di equipaggio. Il ponte di poppa ha un’ampiezza di 110 metri quadrati e ci sono quasi 12 metri tra lo specchio di poppa e la porta del salone. Il superyacht viene venduto con un tender d’oro personalizzato di 7 metri e una ricca dotazione di water toys, vedi moto d’acqua, jetpack, hoverboard, wakeboard, kayak, paddleboard e gonfiabili vari.