Susy Buonaiuto è morta all’età di 38 anni dopo la lotta con un male incurabile. La giovane mamma di Sarno lascia il marito Mario e il figlio piccolo. La triste notizia diffusa sui social dal portavoce del Comune Antonio Orza: “Non ci sono parole. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”. Stamattina alle 9 si terranno i funerali alla chiesa di Sant’Alfredo a Sarno.

“Una delle cose che amo di più di questa vita, è che non c’è un addio definitivo. Ho conosciuto centinaia di persone qui. E io non dico mai addio per sempre, dico solo: ci vediamo lungo la strada. Ed è così: li rivedo. E posso essere sicuro, in cuor mio, che ti rivedrò un giorno. Buon viaggio Susy Buonaiuto“, scrive Palmer. Proprio il consorte Mario ha dedicato un componimento poetico alla moglie Susy.

LA POESIA DEL MARITO PER SUSY

Ora sei libera amore mio Libera da sofferenze Libera dai medici E Libera da trasfusioni e da aghi Anima bella Finalmente un po’ di pace per te Danne anche un po’ a noi che restiamo La morte ti ha reso bella. Finalmente ti vedo riposare. Senza dolori. Senza pianti. Serena…quasi naturale. Oggi sei la donna più bella del mondo. Finalmente,amore mio, finalmente. Sarà strano dirlo ma sono contento perché so dove sei…sei nell’aria che respiro,nel vento che mi accarezza,nella lacrima che mi bagna,nel sorriso di nostro figlio,nelle sue forte mani che mi abbracciano. Tesó… ora non hai bisogno delle chiavi, quando vorrai venire sai come fare,sai dove trovarci… entra e dacci un bacio …