Svolta nel caso Garlasco. Indagato ex procuratore, l’accusa: “Salvò Sempio per soldi”

Nuovo capitolo nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Dalle prime ore del mattino sono in corso perquisizioni nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che si occuparono delle indagini originarie.
Tra gli indagati c’è anche Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, finito sotto inchiesta con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Secondo gli inquirenti, nel 2017 avrebbe disposto l’archiviazione dell’indagine nei confronti di Andrea Sempio in cambio di presunti favori o contropartite economiche.
Le indagini, coordinate dalla Procura di Brescia, puntano a verificare l’eventuale presenza di flussi di denaro riconducibili ai familiari di Sempio che avrebbero potuto influenzare le decisioni giudiziarie.
Si tratta di un possibile punto di svolta in una vicenda giudiziaria che da oltre 15 anni continua a generare interrogativi e colpi di scena.