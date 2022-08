Taglia la torta nuziale prima degli sposi, la gaffe dell’invitata virale su TikTok: “Avevo fame”

In un recente video virale di TikTok, una donna è stata filmata mentre mangia una torta nuziale prima degli sposi. Hailey, questo il nome della donna, ha detto di essere affamata e che, dopo la cena del matrimonio di due suoi amici, ha pensato bene di servirsi da sola, pensando che i camerieri si fossero dimenticati di darle una fetta di torta, e invece no: gli sposi dovevano ancora tagliarla.

Il ‘fattaccio’ è stato svelato su TikTok da un’utente di nome Hailey, che ha spiegato di essere ospite a un matrimonio con una torta bellissima. Talmente bella che non ha potuto aspettare e, convinta che i camerieri si fossero dimenticati di tagliarla e servirla, ci ha pensato lei. E dunque si è rimboccata le maniche e ha iniziato a fare a pezzi il dolce, pensando di fare un favore ai due sposi mostrandosi servizievole, ballando anche a ritmo di musica. Accorgendosi però dopo che in realtà marito e moglie non avevano ancora proceduto al classico “primo taglio” della tradizione, da fare tenendo entrambi il coltello con la mano sinistra (quella della fede).

La maggior parte della torta era già stata tagliata a fette e servita agli invitati al matrimonio. Tuttavia, il livello superiore non è stato condiviso. Secondo le usanze tradizionali, il livello più alto viene tradizionalmente salvato per il primo anniversario degli sposini poiché simboleggia buona fortuna e prosperità.

Hailey ha intitolato il video di TikTok, “Le mie scuse agli sposi”, e da allora è stato visto più di 5,2 milioni di volte.