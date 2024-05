Taranto-Giugliano, 4 precedenti in terra pugliese: delfini e tigrotti sono in perfetta parità con due vittorie a testa

PUBBLICITÀ

Dopo la bella vittoria casalinga ottenuta contro la Virtus Francavilla (2-0), il Giugliano si prepara alla trasferta di Taranto, in programma mercoledì 14 febbraio ore 18:30 allo stadio “Iacovone”.

Il bilancio dei precedenti casalinghi tra le due compagini è in perfetta parità’: due vittorie per il Taranto e due per il Giugliano. Nel primo confronto risalente alla stagione 2000/2001 di serie C2 la compagine rossoblu vinse per 1-0 grazie alla rete messa a segno dal bomber Riganò.

Il secondo incontro si giocò nel campionato 2004/2005 di Serie C2, quando il Giugliano vinse per 0-2 grazie ai gol di Pignalosa (21′) e Perna (54′).

Nel terzo match, risalente alla stagione 2005/2006, gli ionici s’imposero per 1-0 grazie alla rete realizzata al minuto 61 da Mancini.

Quarto ed ultimo confronto tra le due compagini si è svolto lo scorso anno, campionato C1 2022-2023, e grazie al gol di Nicolas Rizzo, i tigrotti espugnarono per la seconda volta lo stadio “Iacovone”.

Ecco il bilancio dei precedenti di Taranto-Giugliano:

Stagione 2000/2001 (Serie C2) TARANTO-Giugliano 1-0;

Stagione 2004/2005 (Serie C2) TARANTO-Giugliano 0-2;

Stagione 2005/2006 (Serie C2) TARANTO-Giugliano 1-0.

Stagione 2022/2023 (Serie C1) TARANTO-Giugliano 0-1