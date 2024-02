Agguato in strada ad Acerra, 30enne centrato dai colpi di pistola

PUBBLICITÀ

Stanotte ad Acerra i carabinieri sono intervenuti nella clinica Villa dei Fiori per una persona ferita. Poco prima un 30enne già noto alle forze dell’ordine si era presentato con delle ferite da colpi d’arma da fuoco all’inguine e al polso. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. Fuori all’ospedale l’auto dell’uomo con diversi fori di proiettile. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento, la sua matrice e il luogo del fatto.

OMICIDIO A BOSCOREALE

Domenica notte prima dell’una i Carabinieri intervengono a via Settetermini, isolato 8 al piano di Napoli a Boscoreale, per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto é stato rinvenuto un corpo senza vita. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima ignoti avevano avvicinato sotto casa Davide Fiorucci (Pompei 08.02.1995) mentre stava rincasando, uccidendolo con diversi colpi d’arma da fuoco calibro 9×21, una decina.

PUBBLICITÀ

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e del nucleo investigativo oplontino impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e la sua matrice. Fiorucci gestiva una pizzeria nel centro di Boscoreale.