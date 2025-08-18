Tegola Napoli, lesione di alto grado al retto femorale per Lukaku: 3 mesi di stop

PUBBLICITÀ

Tre giorni dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole contro l’Olympiacos, è arrivato oggi l’esito degli esami per Romelu Lukaku. L’attaccante azzurro non sarà disponibile per la sfida contro il Sassuolo, in programma sabato, esordio in campionato per la squadra di Antonio Conte.

«Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica» si legge nel comunicato ufficiale diffuso dopo le visite mediche a cui il belga si è sottoposto.

L’attaccante sarà costretto a saltare le prime gare della stagione e resterà ai box almeno per la fase iniziale del campionato. I tempi di recupero stimati oscillano tra i 2 e i 3 mesi.

Nei casi più complessi, per questa tipologia di infortunio, non è esclusa la possibilità di un intervento chirurgico.