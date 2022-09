Tenta di strangolare la madre, ma lei raggiunge i carabinieri: arrestato 38enne

Ha tentato di strangolare la madre in casa, ma la donna è riuscita a fuggire e raggiungere i carabinieri, denunciando il figlio. Fondamentale l’intervento, durante l’aggressione, di una sua amica che era riuscita ad aiutarla a divincolarsi dalla presa del figlio. L’hanno così sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abituazione di Paduli, nel Beneventano. Dopodiché, gli hanno quindi imposto il divieto di avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dalla madre e l’obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri dalla donna.

Tenta di uccidere la madre strangolandola, ma la donna riesce a liberarsi e chiamare i carabinieri

Qui lo scorso fine settimana è avvenuta la vicenda: la donna, di origine ucraina, aveva allertato i carabinieri chiamando il 112 e segnalando di essere sfuggita all’aggressione del figlio 38enne, che avrebbe provato a strangolarla in casa, alla presenza di un’amica. Proprio l’intervento di quest’ultima aveva evitato il peggio, aiutando la donna a divincolarsi dalla presa del figlio. Dopo la chiamata al 112, una pattuglia che stava raggiungendo l’abitazione ha trovato la donna in strada, in stato confusionale. Sempre lì hanno notato l’automobile della donna con gli pneumatici forati.

I militari hanno arrestato il figlio 38enne della vittima, sottoponendolo agli arresti domiciliari e al divieto di avvicinamento

Quando sono saliti all’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato il 38enne mentre stava rovistando nei mobili alla ricerca di denaro e di oggetti di valore di proprietà della madre. Arrestato, hanno portato il 38enne in caserma e poi l’hanno assegnato agli arresti domiciliari. Con la convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari, l’uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre e di mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri da lei.