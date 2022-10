Tentano il furto del carico milionario, sgominata la banda di Napoli. Sabato mattina gli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del Compartimento Polizia Stradale di Napoli eseguivano ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di quest’Ufficio di Procura nei confronti di 4 persone: ritenute gravemente indiziate di tentata rapina aggravata e di furto aggravato in concorso.

LA BANDA DI NAPOLI

I soggetti colpiti da ordinanza cautelare sono il 57enne M.L, il 52enne M.B, il 53enne V.M. il 55enne M.R: tutti i pregiudicati sono originari in provincia di Napoli. Il provvedimento è stato emesso al termine di un’attività d’indagine, delegata dalla Procura ai due Uffici di Polizia Giudiziaria. Dunque è ricostruito un grave quadro indiziario in termini di colpevolezza a carico dei soggetti sottoposti a misura cautelare. In particolare gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati del tentativo di rapina è stata lo scorso 28 febbraio del 2020 ai danni del conducente di un tir.

L’uomo ha trasportato tabacchi lavorati dal valore oltre un milione di euro, che aggredito e malmenato da persone travisate ed armate con mazze di ferro. Tuttavia il mezzo commerciale, con la vittima al suo interno, si è bloccato per l’azionamento automatico di un sistema di sicurezza ed il commando è stato costretto ad abbandonarlo e a darsi alla fuga. Le stesse persone sono gravemente indiziate di un furto aggravato commesso nel 9 giugno 2020 quando si impossessarono dì un mezzo commerciale contenente al suo interno prodotti ittici di ingente valore.