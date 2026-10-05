Tentato furto nella notte da Special Phone a Marano, ladri messi in fuga dall’allarme

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Tentato furto nella notte a Marano, dove alcuni ladri hanno provato a entrare all’interno di Special Phone, negozio di telefonia sito in via Lazio. L’episodio si è verificato intorno alle 3, quando i malviventi avrebbero tentato di forzare l’ingresso del negozio. Il sistema di allarme, però, è entrato in funzione, costringendoli a interrompere il tentativo e a fuggire.

L’allarme ha fatto scattare i controlli sul posto. Fortunatamente quindi, come riporta Il Mattino, il tentativo di intrusione non sarebbe andato a buon fine. Solo tanto amarezza per i titolari, che su Instagram rassicurano i clienti: “Non sono riusciti a entrare, siamo operativi”.

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