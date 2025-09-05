Tentato omicidio a Napoli, 20enne salvato dalle guardie giurate

PUBBLICITÀ

Ieri sera alle ore 22 al corso Umberto, due guardie giurate – Fabio Pirozzi, dell’istituto di vigilanza Prestige, già noto per aver sventato nei mesi scorsi un tentato furto di scooter in via Foria, e Umberto Di Pinto, dell’istituto di vigilanza Fidelity and Security – hanno salvato un 20enne vittima di un’aggressione da parte di quattro cittadini algerini.

Il tentato omicidio a Napoli

L’episodio, che da un furto si stava trasformando in un tentato omicidio, è stato bloccato dall’intervento dei vigilantes che hanno messo in fuga uno degli aggressori, mentre altri tre sono stati fermati e consegnati alla Polizia di Stato, allertata dalle stesse guardie giurate. Il 20enne, lasciato in condizioni gravi, è stato soccorso e trasportato in ospedale.

PUBBLICITÀ

Già in passato Pirozzi si era distinto per coraggio, intervenendo da solo in via Foria per fermare due ladri. Lo stesso vigilante, raccontando l’accaduto al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, ha dichiarato: “Rischiamo tanto anche noi, ma al di là di tutto io e il collega siamo contenti di aver salvato la vita a questo ragazzo. Nel mio piccolo cerco di non lasciarla sola, questa città che è diventata invivibile. Se non fossimo intervenuti, oggi probabilmente staremmo parlando di un altro omicidio”.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato Borrelli:

“A questi uomini va il nostro plauso e il nostro ringraziamento per il coraggio dimostrato. Il loro intervento ha evitato una tragedia e ci ricorda che Napoli non è soltanto violenza, ma anche senso civico e sacrificio. Tuttavia, non possiamo permettere che la città viva costantemente sotto la minaccia di bande criminali e di violenti. È necessario che lo Stato faccia sentire la sua presenza, con controlli serrati e pene certe, perché non possiamo lasciare che a difendere i cittadini siano soltanto le guardie giurate o i singoli coraggiosi. Serve una svolta di sicurezza reale e concreta”.