Gente in strada dopo il terremoto a Pozzuoli, il sindaco Figliolia tranquillizza i cittadini

Oggi pomeriggio una forte scossa di terremoto è avvertita dai residenti di Pozzuoli e dei limitrofi quartieri di Napoli come Fuorigrotta, Agnano e Bagnoli. L’allerta è scatta sui social, infatti, tanti utenti hanno avvertito l’intensità del sisma. La scossa è stata avvertita in particolar modo ai piani alti degli edifici, infatti, diverse segnalazioni giunte sia dai quartieri collinari del Vomero e dei Colli Aminei che dall’area limitrofa al lungomare. Tanto spavento per una scossa durata diversi secondi.

I DATI UFFICIALI SUL TERREMOTO REGISTRATI DALL’OV-INGV

I sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una forte scossa di terremoto, magnitudo preliminare 3.5, alle ore 15:14 del 16/03/2022 profondità 2,7 km ed epicentro nel cratere della Solfatara. Il terremoto é stato ampiamente avvertito in tutti i comuni dell’area flegrea, la gente spaventata si é riversata in strada.

Si tratta di uno sciame sismico iniziato alle ore 15:12 con una scossa più piccola e tutt’ora in corso. Non è possibile escludersi il ripetersi di eventi di magnitudo pari o superiore Fortunatamente, il terremoto non é avvenuto stamattina con i bambini a scuola.

Evento 7102 Livello: Rivisto Tempo origine (UTC): 2022/03/16 14:14:34 Tempo origine (Locale): 2022/03/16 15:14:34 Latitudine: 40.8272 (40N 49.63) Longitudine: 14.1402 (14E 08.41) Profondità: 2.7 km Qualità: B Magnitudo M d 3.5 ± 0.3

TERREMOTO DI POZZUOLI, IL POST DEL SINDACO FIGLIOLIA

“La Polizia municipale è al momento impegnata nelle verifiche sul territorio e, in particolare, all’esterno delle scuole. Non risultano al momento segnalazioni di danni. Gli eventi dello sciame potrebbero essere accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti delle aree prossime agli epicentri. L’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“, scrive il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.

LO SCIAME SISMICO DEI SCORSI GIORNI

Un lungo sciame sismico dovuto ai fenomeni del bradisismo interessò l’intera notte del 13 marzo Pozzuoli e l’area flegrea. Dopo l’evento registrato nel pomeriggio del 13 marzo alle 16,48 di magnitudo 1,4 della scala Ritcher a profondità 2600 metri, localizzato nell’area di Agnano Pisciarelli, dalle 21,55 nella sera del 13 marzo e per l’intera notte fino alle 6,30 della mattina del 14 marzo sono state registrate altri 18 eventi di bassa intensità, comunque avvertiti dai residenti.

Le scosse di maggiore intensità tutte accompagnate da boati avvennero alle 21,55 di magnitudo 1,1 a 1100 metri di profondità, alle 22,02, magnitudo 1,0 e profondità 900 metri e alle 6,30, magnitudo 1,1 e profondità 2 km. Questi eventi si localizzarono in un’area tra il porto ed il centro storico di Pozzuoli. La Protezione Civile locale e della Polizia Municipale condussero diversi controlli.