Terrore in Campania, morso da una vipera al dito di un piede: corsa al centro antiveleni

Un uomo di 71 anni di Salza Irpina, in provincia di Avellino, è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato morso da una vipera al dito di un piede. Si trovava all’interno di un fondo agricolo di sua proprietà.

Soccorso dai familiari è stato trasportato con propri mezzi al pronto soccorso del “Moscati” di Avellino, dove i medici si sono subito messi in contatto con il Centro antiveleni dell’ospedale milanese “Niguarda”. L’uomo, grazie al tempestivo intervento, non sarebbe in pericolo di vita

Il Centro antiveleni dell’ospedale “Niguarda” di Milano è uno dei punti di riferimento per il trattamento di morsi di serpente in Italia ed è in grado di fornire consulenza e supporto a distanza a medici di altre strutture ospedaliere.

Si raccomanda a chiunque incontri un serpente velenoso di mantenere la calma e di allontanarsi lentamente senza fare movimenti bruschi. In caso di morso, è fondamentale chiamare immediatamente il numero di emergenza e seguire le indicazioni dei professionisti medici. Anche se molti morsi di vipera possono essere potenzialmente pericolosi, un intervento tempestivo può fare la differenza tra la vita e la morte.

Inoltre, è importante ricordare che le vipere sono una specie protetta e la loro uccisione è vietata dalla legge. È necessario rispettare l’habitat naturale di questi animali e adottare misure preventive per evitare gli incontri indesiderati, come indossare scarpe chiuse e guanti protettivi quando ci si trova in aree a rischio.

L’episodio dell’uomo di Salza Irpina è un promemoria delle sfide che possono sorgere nelle zone rurali e dell’importanza di un rapido intervento medico per preservare la vita e la salute delle persone colpite da morsi di serpente. Speriamo che l’uomo si riprenda completamente e che il suo caso serva da richiamo per un maggiore impegno nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di emergenza legate a serpenti velenosi.