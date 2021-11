Tifosa azzurra aggredita all’Arechi di Salerno in occasione della partita tra Salernitana e Napoli. A riportarlo è Il Mattino. Secondo quanto si legge sul giornale, c’erano presidi e picchetti di energumeni mischiati ai tifosi perbene. La giovane ha chiesto un’informazione ad un uomo (già identificata) che l’ha spinta. Sono volati anche schiaffi. La tifosa azzurra è stata poi medicata dai sanitari prima di prendere posto nei distinti.

Parapiglia anche i tornelli dove il lettore ha dato problemi per qualche istante. Per questo motivo ci sono stati dei controlli supplementari che non deve essere piaciuto ad alcune persone in fila, le quali si sono spazientite finendo per spingere anche una steward. Ad ogni modo sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e dare un volto agli autori del gesto.