PUBBLICITÀ
HomeCronacaTifosi del Napoli aggrediti a Verona, denunciati 21 ultras
CronacaCronaca locale

Tifosi del Napoli aggrediti a Verona, denunciati 21 ultras

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Tifosi del Napoli aggrediti a Verona, denunciati 21 ultras
Tifosi del Napoli aggrediti a Verona, denunciati 21 ultras
PUBBLICITÀ

Andatevene a casa, qui non c’è spazio per i vostri festeggiamenti, via le bandiere, voi napoletani non potete festeggiare”, sono state queste le parole declamate dai 21 ultras dell’Hellas Verona denunciati dai poliziotti della Digos veronese per la brutale aggressione a dei tifosi partenopei che, il 23 maggio scorso, stavano festeggiando la vittoria del quarto scudetto nella città veneta.

Lesioni aggravate, furto aggravato, violenza privata aggravata, danneggiamento, possesso e utilizzo di oggetti contundenti o comunque atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive e travisamento in luogo pubblico, sono questi i reati di cui dovranno rispondere gli autori dell’attacco, tutti aderenti al gruppo ultras Hellas army, di età compresa tra i 19 e i 49 anni, la quasi totalità già con precedenti di Polizia per reati da stadio e sette dei quali attualmente sottoposti alla misura del Daspo.

PUBBLICITÀ

C’erano anche i bambini e donne

Nel corso dell’assalto, andato in scena poco prima della mezzanotte, ne hanno patito le conseguenze anche donne e bambini presenti tra i tifosi napoletani. Dalle querele presentate nei giorni successivi, si è scoperto che, sono stati usati bastoni e cinte, cinque persone ferite hanno avuto prognosi dai 4 ai 21 giorni, un uomo di 50 anni ha riportato la frattura di una costola per i colpi subiti e le auto in sosta del quartiere sono state danneggiate.

Tramite la visione delle immagini di videosorveglianza comunale e l’analisi del cellulare di un tifoso veronese sequestrato in una perquisizione, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’agguato e individuato i responsabili mentre il questore di Verona ha emesso per tutti il Daspo.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati