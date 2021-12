Tradita dai video su Tik Tok, scarcerata la compagna del ras Fucito

Era stata ‘tradita’ dai video che postava su Tik Tok mentre era ai domiciliari. Nei giorni scorsi per lei è arrivata una clamorosa scarcerazione. I giudici della Corte d’appello di Napoli hanno infatti stabilito che la violazione è stata compiuta al di là di ogni ragionevole dubbio, ma quest’ultima non ha avuto alcuna incidenza sulla pericolosità di Anna Benderi, 35enne che ha così ottenuto gli arresti domiciliari. La donna è fidanzata con il ras del Parco Verde Pasquale Fucito ‘o marziano. Benderi era difesa dagli avvocati Rocco Maria Spina e Claudio Davino, che sono riusciti a far valere le proprie argomentazioni. La notizia riportata in anteprima da Luigi Nicolosi per Il Roma.

La 35enne, stando alla ricostruzione degli inquirenti, avrebbe infatti fatto stabilmente parte del clan capeggiato dal compagno, che a più riprese avrebbe anche accompagnato in Olanda, dove la coppia avrebbe procacciato diversi carichi di stupefacenti. Un’accusa, quella di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, che portò ad una condanna, non ancora definitiva, a 14 anni di reclusione. Nonostante ciò alcuni mesi fa Benderi è riuscita a otte- nere gli arresti domiciliari: ma la donna non avrebbe rispettato la misura organizzando un ricevimento in un ristorante di Cesa, nel Casertano, ricevimento per il battesimo dei suoi due figli gemelli. Le immagini della festa furono postate su Tik Tok e da lì al suo nuovo arresto il passo fu breve.