Dramma all’ospedale di Pozzuoli, Domenico muore a 25 anni dopo un’ischemia cerebrale

Domenico De Siano, 25 anni di Forio d’Ischia, non ce l’ha fatta. Il ragazzo che qualche mese fa è stato colpito da un’ischemia cerebrale, ha perso la vita all’ospedale ‘La Schiana‘ di Pozzuoli. Il giovane aveva una forte passione per il monto dello sport e, non a caso, era anche un atleta.

Il post del Forio Basket, la squadra di Domenico

“Oggi è un giorno triste per la nostra Forio. Ci ha lasciati Domenico De Siano. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, ai parenti. Ricorderemo sempre con il tuo sorriso, i tuoi applausi, i tuoi massaggi al tramonto, le nostre chiacchierate, i tuoi salti, da grande atleta quale sei sempre stato, dopo i nostri canestri sugli spalti. Ti porteremo per sempre nel cuore e faremo tesoro della tua bontà d’animo. Grazie per essere stato il nostro massaggiatore ma soprattutto un amico di cuore, a Dio, Domenico”, è il post di cordoglio del Forio Basket.