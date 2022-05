Tiziana Cantone, arriva il risultato dell’autopsia: suicidio ipotesi più probabile

Nonostante l’apertura di altre piste d’indagine, resta il suicidio per impiccagione l’ipotesi più probabile in relazione alla morte di Tiziana Cantone.

Tiziana Cantone: il ritrovamento del corpo e l’autopsia per scongiurare l’ipotesi di omicidio

La 31enne fu trovata senza vita, con un foulard al collo, il 13 settembre 2016, nell’abitazione della zia, a Casalnuovo (Napoli). Questo è quanto emerge dall’autopsia disposta nell’ambito delle indagini per omicidio volontario e che hanno portato alla riesumazione del cadavere della donna, all’inizio del 2021.

La relazione dei medici legali e la perizia psicologica

I medici legali, nominati dalla Procura di Napoli, hanno depositato la relazione inerente l’autopsia circa un mese fa. Resta comunque aperto il fascicolo (assegnato al sostituto procuratore Giovanni Corona) per l’ipotesi di omicidio volontario. Gli inquirenti attendono il deposito della perizia psicologica che dovrebbe far luce sulle condizioni emotive di Tiziana. Sopratutto anche in relazione ai farmaci che assumeva e alle dichiarazioni che la ragazza aveva reso dopo la diffusione dei suoi video privati.

Il video riemerso dal deep web ha riaperto la ferita dei parenti

Solo in seguito a queste nuove risultanze, gli investigatori decideranno se archiviare l’indagine per omicidio oppure se continuare a indagare su questa pista. Nei giorni scorsi, uno dei dei video di Tiziana, è spuntato nuovamente dal deep web per essere ancora una volta ripubblicato on-line. Una vicenda, questa, che ha suscitato molto clamore. E, inevitabilmente, ha ravvivato le sofferenze della mamma della Cantone, Teresa Giglio, assistita dagli avvocati Emiliano Iasevoli, Gianluca Condrò e Stefano Marcialis.