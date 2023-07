Tonnellate di droga nelle cassette della frutta, il traffico dalla penisola Iberica a Napoli: 7 misure cautelari

PUBBLICITÀ

Per delega del Procuratore Distrettuale f.f. si comunica che, in data odierna, in Napoli, i Carabinieri del locale Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 7 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento scaturisce da manovra investigativa, sviluppata per tutto il 2019, che ha:

PUBBLICITÀ

– documentato l’esistenza di un’organizzazione capace di sfruttare la logistica del settore ortofrutticolo per importare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dalla penisola iberica;

– consentito il sequestro di 1,3 tonnellate circa di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

In tale ambito, il GIP ha disposto il sequestro preventivo di una società di ortofrutta utilizzata dagli indagati per le attività delittuose.

I provvedimenti eseguiti sono misure cautelari, disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari delle stesse sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.