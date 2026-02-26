Tony Colombo all’Ippodromo di Agnano: il “sogno” da 30mila posti che reinventa il live a Napoli

PUBBLICITÀ

Non è solo un concerto, è la consacrazione di un legame viscerale. Sabato 12 settembre 2026, l’Ippodromo di Agnano aprirà i cancelli per quello che si preannuncia come il live più imponente della carriera di Tony Colombo.

Per la prima volta, l’artista sfida le grandi dimensioni con una produzione da stadio, progettata per accogliere oltre 30.000 spettatori in una notte che fonde tecnologia, emozione e l’anima pop della canzone napoletana moderna.

Uno show di portata internazionale

L’allestimento segna un punto di svolta per la musica live nel Sud Italia: un palco di ultima generazione con superfici Led ad alta definizione, un impianto audio immersivo e un disegno luci curato dai migliori professionisti del settore.

La regia è stata studiata per annullare le distanze tra palco e pubblico, trasformando l’Ippodromo in un teatro a cielo aperto dove ogni spettatore sarà protagonista.

L’esperienza per il pubblico: tre dimensioni di comfort

L’organizzazione ha previsto una configurazione dell’area studiata per soddisfare ogni tipo di fan, garantendo inclusività e visibilità perfetta:

PIT VIP (Posti a sedere): Per chi vuole vivere l’emozione a pochi metri dall’artista

Posti a sedere numerati: Comfort e visione panoramica dello show

Area in piedi: Il cuore pulsante del concerto, per chi vuole ballare e cantare senza sosta

L’emozione di Colombo

«Questo non sarà solo un concerto – dichiara un emozionato Tony Colombo – sarà una notte che porterò nel cuore per tutta la vita. Agnano non è solo una location, è il simbolo di una sfida vinta. È un sogno che diventa realtà e voglio condividerlo con la mia gente, perché senza di loro questo palco non esisterebbe».

Biglietti e Informazioni

La caccia al biglietto è già aperta. Le prevendite sono disponibili su TicketOne e in tutti i circuiti autorizzati sul territorio nazionale. Data l’altissima richiesta prevista, si consiglia l’acquisto anticipato per assicurarsi il posto in quella che si preannuncia come una notte storica per la musica italiana.