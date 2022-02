[Video]. Tony Colombo ‘arrevota’ il Peppy Night, anche Pio e Amedeo cantano le sue hit

Sul web, nei club e teatri, come nelle grandi piazze, il successo di Tony Colombo macina numeri da capogiro. Nel giorno di San Valentino, della Festa degli innamorati, il cantautore festeggia con due successi e un grande annuncio. Il singolo, “Ti aspetto all’altare” ha raggiunto 50 milioni di view in tre anni, numeri da star, che consacrano Colombo tra i più popolari sulla scena e il suo singolo, colonna sonora di tanti amori arrivati all’altare.

Sold out e data raddoppiata (8 e 9 Marzo) in pochissime ore per il concerto live in occasione della Festa delle donne ospitato al Teatro Troisi di Napoli. Ieri, proprio al teatro Troisi, Tony Colombo è stato ospite del Peppe Night show, spettacolo di Peppe Iodice, dove si è esibito con le sue hit a cui hanno partecipato a distanza anche il duo comico Pio e Amedeo.

E il 2022 si appresta ad essere un anno ricco di belle notizie per i fan. Il 28 febbraio una data da segnare in agenda: esce il nuovo disco di Tony Colombo: L’Ultimo limited edition. L’Album uscirà in Vinile in tiratura limitata, 1986 copie (data di nascita dell’artista).

Link Ti aspetto all’altare

Tony Colombo, a sette anni ha inciso il suo primo lavoro discografico dal titolo A’ villeggiante vendendo 23.000 copie. A nove anni ha iniziato la sua prima tournée in Europa. Nel 1995 ha partecipato al Forum di Assago a Milano come unico cantante neomelodico presente riuscendo ad attirare l’attenzione della platea. Nel 1996 si è esibito in Belgio con un numero di spettatori vicino ai 5.000, per lo più emigranti italiani. Nel 2001 ha ricevuto il premio “rivelazione dell’anno” consegnato dal sindaco di Palermo. Nel 2002 è arrivato in semifinale all’accademia della canzone di Sanremo con la canzone “L’anima”. Il 15 ottobre 2004 si è esibito al Palacatania davanti a 4000 persone. Nel 2007 ha ricevuto il premio come “Miglior interprete neomelodico”. Nel 2008 ha pubblicato il DVD Il cuore in un concerto che si è tenuto al Teatro Golden di Palermo registrando il tutto esaurito. Il 30 maggio 2009 ha realizzato un concerto al Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo esibendosi davanti a 6000 persone.

Nel 2010 si è esibito nella piazza Mercato di Napoli davanti a 30.000 persone presentato da Aida Yespica. Sempre in quest’anno ha firmato il suo primo contratto con la casa discografica Warner Music Italy. Ha partecipato alle selezioni di Nuova Generazione per Sanremo 2010 con la canzone Un altro amore dentro te, non venendo però nuovamente accettato. Il 25 gennaio 2011 è uscito l’album Il principe e il povero, prodotto da Seamusica e distribuito in Italia dalla Warner Music Italy. Nel 2011 ha fondato in collaborazione con Luca Barbato la casa di registrazione Dea Sound. Nel 2012 esce il suo nuovo lavoro discografico intitolato 6 x me distribuito dalla Seamusica. Nel 2013 ha inciso il suo ventiduesimo album intitolato Solo prodotto e distribuito da Seamusica. Il 4 maggio 2013 si è esibito all’Arena Flegrea (Napoli), in una serata presentata da Cristiano Malgioglio e Alba Parietti, davanti a una platea di 7000 persone. Nel 2014 ha inciso il suo ventitreesimo lavoro discografico intitolato È guerra aperta. Il 30 marzo si è esibito al teatro Palapartenope di Napoli registrando il tutto esaurito.

A partire dal 25 ottobre 2014 entra a far parte del cast della decima edizione del Talent show di Rai 1 Ballando con le stelle. Nel 2015 ha inciso il suo nuovo lavoro discografico Quello che vorrei. Il 26 maggio si è esibito di nuovo al Palapartenope affiancato dalla showgirl argentina Belèn Rodrìguez registrando ancora una volta il tutto esaurito. Nel 2016 ha pubblicato il nuovo album Sicuro. La copertina del disco, realizzata dal grafico Donato Sibona, mostra l’artista nei panni di un robot. Il 20 aprile 2018 è uscito il singolo Ti aspetto all’altare che ha registrato più di 46 milioni di visualizzazioni entrando a far parte del 1º posto in tendenza su You Tube.