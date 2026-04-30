Tra addii dolorosi e ricerca di nuovi talenti: Napoli attivissimo sul mercato

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Al di là di chi sarà l’allenatore nella prossima stagione, ci saranno diverse novità rispetto agli ultimi anni. Le avventure di 2 protagonisti dei due scudetti in tre anni sembrano ormai ai titoli di coda. Con ogni probabilità andrà via Frank Zambo Anguissa con cui da tempo non ci sono più contatti per il prolungamento del contratto. Anche i recenti guai fisici hanno convinto la dirigenza azzurra a lasciarlo partire e a guardarsi intorno per indivividuare un potenziale sostituto che potrebbe arrivare dalla serie A.

I nomi più caldi sono quelli di Davide Frattesi, in uscita dall’Inter, e di Arthur Atta, talento cristallino dell’Udinese. I costi dei rispettivi cartellini sono alti (tra 25 e 30 milioni) ma Manna non pare spaventato. Arriverebbe per molto meno Exequiel Zeballos che a dicembre lascerà il Boca Juniors a costo zero. Il Monello farebbe carte false per indossare la maglia che fu di Diego Armando Maradona, ma nel suo ruolo il Napoli segue anche altri calciatori.

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Un pò a sorpresa potrebbe restare Lobotka, che sogna ancora una chiamata da Barcellona, ma ha smanie di partire a tutti i costi. Saluterà, invece, Juan Jesus, il cui contratto scadrà a giugno. Non ci sarà il due senza 3: dopo due rinnovi annuali arrivati in extremis, questa volta non pare esserci margini per proseguire l’avventura alle falde del Vesuvio.