Ponte del 2 giugno, inferno traffico sulla strada per il mare: automobilisti bloccati

Traffico intenso questa mattina sulla Circumvallazione Esterna e Asse Mediano in direzione Lago Patria. Sono tantissimi i napoletani che dalle prime luci del mattino, approfittando della magnifica giornata di sole e del giorno festivo, si sono messi in macchina per raggiungere gli stabilimenti balneari.

Questo ha fatto sì che si creassero diverse code verso le zone di mare, come Baia, Miseno, Pozzuoli e altre zone limitrofe. Diverse le segnalazioni di automobilisti bloccati da ore nel traffico. A peggiorare la situzione il caldo incessante. Disagi anche verso Sud, in direzione Costiera. Nella fattispecie paiono essere molto intasati i tratti di strada versi Castellammare e Sorrento. La speranza è che la situazione si sblocchi quanto prima.