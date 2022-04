Traffico del 25 aprile e 1 maggio sul litorale, collaborazione tra balneari e Comuni di Giugliano e Castel Volturno per evitare il caos

Arriva il fine settimana più temuto sul fronte viabilità della fascia costiera: quello del 25 aprile e 1 maggio. Negli anni scorsi abbiamo visto scene di panico lungo la costa domizio flegrea, con persone imbottigliate per ore e ore nel traffico a causa dell”imbuto che si crea tra le famiglie che vanno via dagli stabilimenti balneari e i giovani che invece si riversano sui lidi per gli aperitivi.

Per ovviare a questi problemi, come dichiarato dal delegato nazionale Salvatore Trinchillo: “Sib e CNA sono disponibili ad affiancare l’amministrazione di Castelvolturno per la gestione della viabilità nei giorni dove si prevedono punte massime di traffico. Il fenomeno oramai annuale si caratterizza nei week end di aprile e maggio dove si incrocia il traffico di ritorno delle famiglie con quello di andata dei giovani che affollano le spiagge per gli oramai tradizionali aperitivi primaverili. Supporto con istituti vigilanza, aree parcheggio limitrofe organizzate con navette, servizio ambulanza privata per prevenzione sono le.proposte degli operatori,che preso atto della difficoltà della p.a. vogliono collaborare alla buona riuscita degli eventi ed alla buona immagine del territorio”.

“Anche Marina di Varcaturo lato Giugliano aderisce alla iniziativa che prevede massima collaborazione tra amministrazione e operatori balneari. Come già successo per Castelvolturno,anche sul litorale di Giugliano gli operatori balneari rappresentati dal Sib e dal Distretto turistico sono disponibili ad affiancare l’amministrazione di Giugliano per la gestione della viabilità nei giorni dove si prevedono punte massime di traffico”.