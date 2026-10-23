Traffico di droga tra Basilicata e Campania, blitz all’alba: sette misure cautelari

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Un’operazione antidroga dei Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, coordinati dalla Dda di Potenza, è in corso stamani tra la Val d’Agri, in Basilicata, e la Campania. Si tratta dell’esecuzione di un’ordinanza cautelare che riguarda sette persone accusate di traffico e spaccio di stupefacenti. “I particolari – è scritto in una nota diffusa dallo stesso Comando provinciale dell’Arma – saranno resi noti nelle prossime ore con un comunicato della Procura della Repubblica del capoluogo lucano”‘.