Tragedia a Sorrento, donna muore dopo il bagno in mare: fatale un malore

Tragedia questa mattina alla Marina di Puolo, località tra Sorrento e Massa Lubrense. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, una donna di circa 60 anni, originaria di Meta, è deceduta in seguito ad un malore accusato in mare, subito dopo essere risalita sul gozzo all’ancora nella Baia. Con lei c’era il marito. A prestarle immediatamente soccorso sono stati i titolari della struttura balneare. Purtroppo, però, per la donna non c’è stato nulla da fare. Poco dopo sul posto è giunta un’ambulanza del 118. I medici hanno provato a rianimarla senza successo.