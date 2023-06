La ‘guerra’ dei sacchetti di rifiuti a Giugliano, ragazzini filmati in strada

PUBBLICITÀ

Alcuni giovani di Giugliano hanno preso i sacchetti della spazzatura dai cassonetti ed hanno “giocato” a lanciarseli contro. Un estremo gesto d’inciviltà e mancanza di rispetto per la propria città ed i suoi abitanti. A segnalarne l’accaduto sono stati gli stessi cittadini.

“Giochi stupidi e pericolosi. Un simbolo del degrado sociale e materiale di questi giovani” così Francesco Emilio Borelli commenta l’accaduto. Alcuni residenti hanno filmato i giovani durante la loro “guerra” di spazzatura per segnalarne l’accaduto. Chi in sella ad uno scooter, spesso a tre e senza casco, e chi a piedi ma tutti con un obiettivo comune: lanciarsi sacchetti della spazzatura.

La denuncia dei cittadini di Giugliano

Un estremo atto d’inciviltà che dimostra l’incoscienza civile dei giovanissimi, completamente inconsapevoli di come quel gesto nuoce sia alla propria città che ai loro cittadini. Alcuni cittadini di Giugliano hanno filmato gli incivili atti, a scopo di denuncia, per poi segnalare il video al deputato Francesco Emilio Borelli. “Abbiamo allertato le Autorità su questa follia chiedendo che vengano disposti controlli e contromisure prima che qualcuno possa frasi anche male e, soprattutto, prima che la situazione degeneri” dice il deputato.

Continua poi Borelli sui fatti accaduti a Giugliano: “Troppi ragazzi fanno coincidere il divertimento con la stupidità, la violenza e l’anarchia, spesso coinvolgendo persone estranee ai loro pericolosi ‘giochi’. È chiaro che serve un forte e lungo intervento di rieducazione. Per loro e anche per le famiglie. Giocare e rotolarsi nella monnezza è davvero il simbolo del degrado sociale e materiale in cui vivono questi giovani“.