Tragedia in Penisola Sorrentina, 32enne muore alla festa di compleanno

La Penisola Sorrentina si è svegliata nel dolore per la morte improvvisa di L.L., 32 anni, originario di Vico Equense, deceduto martedì sera all’esterno di un bar di Meta dove stava festeggiando il compleanno di un amico.

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della salma, atto necessario per consentire gli accertamenti medico-legali. Sarà con ogni probabilità l’autopsia a chiarire le cause del decesso, anche alla luce della giovane età della vittima, che secondo le prime informazioni non soffriva di patologie note. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Sorrento e la Polizia Scientifica, che hanno raccolto le testimonianze degli amici e del personale del locale per ricostruire l’accaduto ed escludere ipotesi diverse dal malore improvviso.

Il giovane, arrivato nel locale poco dopo le 21, si sarebbe sentito male allontanandosi dal gruppo e, una volta fuori, si sarebbe accasciato al suolo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei presenti e dei sanitari del 118. La notizia si è diffusa rapidamente tra Vico Equense e Sorrento, lasciando sgomenta l’intera comunità.

Lo riporta positanonews.it