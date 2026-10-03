Calci e pugni all’ex compagna, poi spara col fucile all’amico: dramma alla metro del Frullone

Una lite per futili motivi è culminata con un colpo di fucile nei pressi della stazione della metropolitana del Frullone, una zona quotidianamente frequentata da centinaia di persone. Un uomo è rimasto ferito, per fortuna senza gravi conseguenze.
Le indagini sono scattate dopo l’arrivo della vittima al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Gli agenti del commissariato Arenella hanno ricostruito i primi passaggi della vicenda e individuato in un 45enne, Vincenzo Raiano, l’uomo che avrebbe sparato con un fucile a canne mozze.
Gli investigatori, con il supporto degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono quindi risaliti alla sua abitazione, dove il presunto responsabile è stato rintracciato e bloccato.
L’unica “colpa” della vittima, Mariano C. di 55 anni, è stata quella di accorrere in soccorso di un’amica, nonché ex compagna di Raiano, che aveva chiesto aiuto in quanto presa a pugni e calci dal suo ex compagno, che dopo le minacce e le violenze si sarebbe allontanato. Alla vista del 55enne, in preda ad un raptus di gelosia, Raiano sarebbe poi tornato indietro, inscenato una lite e, infine, sparato alla vittima.
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