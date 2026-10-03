Caivano, 61enne ferito in stato di incoscienza: è ricoverato in gravi condizioni

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Ieri pomeriggio i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale San Giuliano. Poco prima il personale del 118 aveva accompagnato in codice rosso nel pronto soccorso un 61enne incensurato di Orta di Atella con lesioni da politrauma.

L’uomo è stato trovato in stato di incoscienza verso le 15 a Caivano in via Fossa del Lupo snc. La vittima è stata poi trasferita all’Ospedale del Mare dove si trova tuttora in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Caivano impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.