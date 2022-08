Tragico incidente stradale, muore titolare di ‘Fatt’ na pizza”

Muore travolto da un camioncino dopo essere scivolato cadendo dalla sua moto. Tragico epilogo per l’incidente a Collecchio in strada consortile in zona Collecchiello. Intorno alle 8.30 un uomo di 51 anni, Francesco Zuppardi, pizzaiolo napoletano ma residente da tempo a Medesano, alla guida di una moto sarebbe caduto e subito dopo sarebbe stato travolto da un mezzo che stava sopraggiungendo dalla parte opposta della carreggiata, anche se la dinamica non è ancora chiara ed è tutto al vaglio.

Stando comunque ad alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena, la moto viaggiava dietro un’auto nella stessa direzione di marcia in diezione Collecchio, mentre nello stesso momento nell’altra direzione stava passando un camioncino. L’auto davanti alla moto avrebbe frenato per consentire al camioncino di transitare, essendo quel punto un tratto di strada molto stretto.

Francesco rra arrivato da Napoli tanti anni fa per portare la pizza da asporto a Parma. Aveva aperto “Fatt’ na pizza”, una pizzeria di cui era titolare a viale Gorizia. Un tragico incidente se l’è portato via anche se in città in tanti lo ricordano con affetto. In molti l’hanno ricordato sui social dopo l’incidente fatale. “Era sempre sorridente e parlava con tutti. I clienti, soprattutto i ragazzi delle scuole, lo ricordano con affetto. In particolare la sua pizza fritta è molto apprezzata da chi frequentava la pizzeria d’asporto”. “Era una persona molto solare e simpatica” ricordano gli amici e i clienti. “Era sempre gentile con tutti quelli che andavano nella sua pizzeria: una persona squisita”. “Che la vita si è dimenticata di regalarmi un sorriso ,ma solo bocconi amari, un altro colpo al cuore, ciao Francesco Zuppardi 51 anni, mio gemello d d’infanzia, ora sei con Maurizio sarete due angeli meravigliosi ,dateci la forza di andare avanti ,tutti noi vi ameremo sempre”