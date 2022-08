Neonata abbandonata in una scatola, i gemiti le salvano la vita

Una neonata è stata abbandonata vicino all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stata trovata da un’infermiera in una scatola posta sul cofano di una vettura. La donna ha dato l’allarme agli agenti della Questura di Monza. I poliziotti hanno ricostruito come alle 5.20 l’infermiera, che stava andando al lavoro, ha sentito dei gemiti.

Si è avvicinata e ha trovato la neonata avvolta in una copertina all’interno della scatola. Ha avvertito il pronto Soccorso pediatrico il cui personale si è preso cura della bimba risultata nata da poche ore, in buone condizioni e dai tratti ispanici. Ora gli agenti indagano per rintracciare la madre.