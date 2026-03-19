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Investita da un’auto e travolta poi da una seconda vettura che l’ha trascinata per oltre un chilometro. È morta in ospedale ieri pomeriggio, a causa delle gravi ferite riportate, Emiliana Natale, 45 anni, insegnante.

Ha dell’incredibile la dinamica dell’impatto avvenuto martedì sera, poco dopo le 20, in via Nazionale, all’altezza di una nota farmacia della zona. Tanti gli aspetti da chiarire. Gli agenti della polizia municipale, coordinati dal maggiore Anna Galasso, hanno acquisito elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

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Travolta e investita da due auto in corsa, Emiliana muore dopo il ricovero al Cardarelli

La vittima, sposata e madre di due bambini, è stata prima investita da una vettura mentre attraversava la strada e poi travolta da un’altra auto sopraggiunta in un secondo momento, che l’ha agganciata e trascinata per circa un chilometro. Solo all’altezza dell’incrocio tra via Nazionale e il cavalcavia delle Fontane il conducente dell’auto si sarebbe accorto della presenza del corpo della donna incastrato sotto la vettura.

I soccorsi sono stati tempestivi. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il corpo della 45enne incastrato sotto l’auto. L’insegnante è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore con un’ambulanza del 118 e da lì trasferita al Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono state ritenute subito disperate. Emiliana Natale è arrivata in ospedale con una frattura del bacino, la rottura della vena iliaca, la frattura del diaframma e danni agli organi interni. I familiari hanno sperato in un miracolo fino alla fine. Nel primo pomeriggio di ieri, purtroppo, il cuore di Emiliana ha smesso di battere.

Ci sono indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità. Il conducente della prima auto che ha investito la donna – un giovane operaio di una nota azienda di Angri – avrebbe riferito di essersi fermato subito dopo l’impatto con l’intenzione di soccorrere l’insegnante che, nel frattempo, era stata trascinata via dall’altra vettura sopraggiunta in un secondo momento.

Saranno gli investigatori ad accertare l’accaduto anche sulla scorta della visione delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti lungo via Nazionale, dal punto in cui è avvenuto l’incidente fino all’incrocio con il cavalcavia delle Fontane.

Intanto la notizia della morte della 45enne di Angri, che insegnava in una scuola privata poco distante dal punto in cui è avvenuto l’incidente, ha fatto il giro della città lasciando tutti senza parole. «Angri perde Emiliana a causa di un terribile incidente che ci ha lasciato senza parole – il commento del sindaco Cosimo Ferraioli – Emiliana era una di noi: una donna, una madre, una moglie. Una vita spezzata in un attimo. In un modo che non dovrebbe mai accadere. A suo marito e ai suoi due figli va il mio abbraccio più forte. So che nessuna parola può lenire un dolore così grande. Ma voglio che sappiate che questa città vi è vicina. Oggi e nei giorni che verranno».