 Travolto dai vapori del vino, operaio muore cadendo all’interno della cisterna

Travolto dai vapori di vino, un operaio muore cadendo all’interno della cisterna. Il collega tenta di soccorrerlo e perde l’equilibrio, sbattendo violentemente la testa sul fondo del silo.È ricoverato in gravi condizioni.È il bilancio del tragico infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina nelle Cantine Pasqua di Verona.

Dalla prima ricostruzione fatta dai carabinieri, sembra che, durante la manutenzione su un silo vuoto, uno dei due operai abbia inalato accidentalmente dei vapori fuoriusciti dall’enorme cisterna usata per stoccare le uve e il vino. L’uomo ha prima barcollato e poi ha perso i sensi, cadendo all’interno della cisterna.

Il secondo, nel tentativo di soccorrere il collega, è salito rapidamente per le scale esterne tentando di arrivare in vetta ma ha perso l’equilibrio, cadendo e sbattendo violentemente la testa a terra. L’uomo caduto nel silos è deceduto mentre l’altro è stato elitrasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto operatori del 118, CC Verona, vigili del fuoco e Spisal.