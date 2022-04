Tre casi di nuova variante Covid 19, è la BA4: provoca un aumento della mortalità

Una nuova variante COVID-19 è stata trovata in tre test PCR dall’aeroporto Ben Gurion di viaggiatori che tornavano in Israele, ha riferito il ministero della Salute. La variante è la BA4 che si è diffusa in Sud Africa e i tre casi in Israele provenivano da passeggeri di ritorno dal Sud Africa, Singapore e Italia.Il ministero della Salute ha affermato che al momento non ci sono ulteriori informazioni sulla variante ma che la sta tenendo d’occhio.

Il BA4 si è diffuso rapidamente in tutto il Sud Africa, provocando un aumento della mortalità. Israele ha abbandonato l’uso delle mascherine questa settimana, ma se questa nuova variante si rivela problematica, le maschere potrebbero tornare ad essere obbligatorie. Si parlava anche di fermare i test PCR a Ben Gurion sui passeggeri in arrivo in Israele, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ma questa nuova scoperta potrebbe indurre il governo a ripensare ad eliminarli.

Quali sono i sintomi della nuova variante XE?

I dati attualmente in nostro possesso sulla variante XE non permettono di trarre conclusioni sulla trasmissibilità, sulla gravità o sull’efficacia del vaccino. Tuttavia, ci sono alcune ipotesi a riguardo. Oltre alla maggiore contagiosità, sembra che la variante XE non si presenti con sintomi nuovi rispetto alle sue varianti «sorelle», Omicron 1 e Omicron 2 (BA.1 e BA.2).

I sintomi della variante XE sono molto simili a quelli di un raffreddore

Poiché la sottovariante è nuova, la situazione potrebbe cambiare ma al momento non si pensa che XE abbia nuovi sintomi o almeno è quello che riferiscono le autorità del Regno Unito, dove la nuova versione del virus Sars-CoV-2 è stata rilevata la prima volta a gennaio scorso. Considerato che la variante XE è un mix di Omicron 1 e Omicron 2, è probabile che i sintomi siano molto simili. Tra quelli più segnalati nelle infezioni collegate alla variante Omicron molti sono quasi sovrapponibili a quelli di un raffreddore, specialmente nelle persone che sono state vaccinate.

Naso che cola, starnuti e mal di gola sono tra i sintomi più comuni

I sintomi quindi includono naso che cola, starnuti, mal di gola. Sono molto diversi rispetto a quelli legati alla versione originale del virus Sars-CoV-2 che erano generalmente febbre, tosse e perdita del gusto e dell’olfatto. Tuttavia, l’elenco ufficiale dei sintomi generali di Covid-19 del Servizio sanitario inglese è stato ampliato lo scorso lunedì per includere nove nuovi segni della malattia. Tra quelli secondo cui le autorità britanniche bisognerebbe prestare attenzione ci sono: mancanza di respiro, sensazione di stanchezza o di esaurimento, corpo dolorante, mal di testa, mal di gola, naso chiuso o che cola, perdita di appetito, diarrea, sensazione di malessere o malessere.