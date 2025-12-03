Tremano i Casalesi, si pente l’imprenditore vicino al boss Zagaria

PUBBLICITÀ

Nicola Inquieto inizia a collaborare con la giustizia. Si tratta dell’imprenditore che avrebbe riciclato capitali illeciti di Michele Zagaria nelle sue imprese edili.

L’avvio del percorso è stato annunciato dal pubblico ministero della Dda Maurizio Giordano che ha chiesto l’escussione di Inquieto nel processo d’appello per i presunti interessi del boss Capastorta nel centro commerciale Jambo. Da quanto apprende CasertaNews la decisione di Inquieto sarebbe maturata già a ottobre.

Inquieto potrebbe svelare i segreti finanze del boss. fratello di Vincenzo, proprietario dell’abitazione dove Zagaria venne catturato nel dicembre 2011, Nicola Inquieto avrebbe investito i capitali del boss nelle sue attività in Romania tra imprese edili, centri benessere e appartamenti.