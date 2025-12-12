PUBBLICITÀ
Trovati 24mila euro in contanti nella casa ‘fantasma’ a Scampia

Redazione Internapoli
Foto di repertorio
Avevano ricavato un appartamentino abusivo nell’appartamento di edilizia popolare di cui è legittimo assegnatario un operaio 36enne incensurato. A scoprirlo sono stati i carabinieri della compagnia Stella durante i controlli anti droga a Scampia.

Nella casa fantasma – realizzata grazie alle pertinenze dell’abitazione vicina, di proprietà del Comune di Napoli e nel quale vive l’operaio – i militari hanno trovato una donna di 38 anni, già nota alle forze dell’ordine, che custodiva 24mila e 500 euro di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Per questo motivo è stata denunciata per ricettazione e, ovviamente, per diverse violazioni del testo unico sull’edilizia e per abusivismo. All’appartamento abusivo, situato nel lotto T/A di via Federico Fellini, sono stati apposti i sigilli. Il denaro è stato sequestrato e l’operaio 38enne è stato denunciato.

I controlli anti droga a Scampia 

Durante gli stessi controlli i carabinieri del nucleo cinofili di Sarno – grazie al fiuto del cane antidroga Luna – hanno denunciato nel lotto K di via Galimberti un 42enne per detenzione di droga a fini di spaccio. Nella sua abitazione e nella corte di pertinenza dell’appartamento sono stati trovati 16 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina e diversi grammi di sostanza da taglio. Durante le perquisizioni scovata droga anche in un locale abusivo di via Galimberti, all’altezza del civico 582 dove c’erano 141 panetti di hashish per un peso complessivo di 14 chili. Indagini per risalire l’identità di colui che aveva nella sua disponibilità il locale.

